Maldiivide esimene demokraatlikult valitud liider kukutati nelja aasta eest.

«Otsus lahkuda Rahvaste Ühendusest tuli raskelt, kuid see oli paratamatu,» teatas välisministeerium, lisades, et riiki on koheldud ebaõiglaselt.

Rahvaste Ühendus (varem Briti Rahvaste Ühendus) on riikide ühendus, millesse kuulub üle viiekümne riigi, millest enamik on endised Suurbritannia kolooniad.

Ühenduse juht on Suurbritannia kuninganna Elizabeth II, kuid sisulist võimu see liikmesriikide üle ei tähenda.