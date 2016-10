Uudis väitis, nagu plaaniks Egiptus – kelle omandusse Prantsusmaal algselt Venemaa tarbeks ehitatud laevad kuuluvad – need võileivahinna eest ära anda. Info taga olevat seisnud telekanal SIS, mille andmeil olnud Mistralide tegelikuks peremeheks miljardär Nassef Sawirisi. Viimane olevat leppinud tehingu asjus kokku ka presidendi Abdel Fattah el-Sisiga.

Hiljem selgus, et uudis on fabritseeritud. Väärinfot levitas Vene portaal In24.org, kust see jõudis Riigikogu ja riigikaitsekomisjoni liikme Marko Mihkelsoni Twitteri-lehele. Sealt korjas libauudise üles ka Postimees.