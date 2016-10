Kuhu edasi, Euroopa? 28 karikatuuri pärast Brexitit

Me teame, mis lahutab Euroopa riike. Sellist natsionalismi kasvu ei ole Euroopas nähtud pärast 1930. aastaid. Me teame, et unistus rahumeelsest Euroopast, mis täitub ELi aina tihedama koostöö kaudu, on sattunud surve alla. Teisisõnu, me teame, et tegu ei ole kõigest mööduva kriisiga, teame, et Euroopa seisab praegu ristteel.