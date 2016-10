Colombia teatas relvarahu pikendamisest vasaksissidega

Santos teavitas telepöördumises, et pikendab relvarahu 31. detsembrini eesmärgiga anda rahukõnelustele veel üks võimalus.

"Ma tegin otsuse pikendada kahepoolset vaherahu 31. detsembrini. Olgu selge, et see pole ultimaatum ega mingi viimane tähtaeg, kuid ma tõepoolest loodan, et kogu protsess uue leppeni jõudmiseks saab selleks ajaks läbi," ütles Santos.

Santos pälvis protsessi eest, millega üritatakse sõlmida rahulepet mässuliste rühmitusega FARC, tänavuse Nobeli rahupreemia. President teatas pühapäeval, et annetab Nobeli rahupreemia konfliktis kannatanutele.

Colombia valitsuse ja FARC-i läbirääkijad on rõhutanud, et kavatsevad jätkata relvarahu ja seda hoolimata rahuleppe tagasilükkamisest kuu algul korraldatud rahvahääletusel.

Colombia valitsus ja riigi suuruselt teine mässuliste rühmitus Rahvavabastusarmee (ELN) teatasid esmaspäeval samuti, et alustavad 27. oktoobril Ecuadori pealinnas Quitos rahuläbirääkimisi. Colombia ja ELN leppisid juba märtsis kokku rahukõneluste alustamist, seda paralleelselt valitsuse läbirääkimistega FARC-iga.

Colombia konflikt on kestnud üle 50 aasta. Vägivald on nõudnud rohkem kui 260 000 inimese elu ning 45 000 colombialast on jäänud kadunuks. Seitse miljonit inimest on pidanud oma kodudest lahkuma.