Donald Trump juunior asus oma isa kaitsma

Trumpi poja sõnul on tegemist rumalate väljamõeldud lugudega, millega ta isa mainet enne valimisi veelgi kahjustada üritatakse, edastab cnn.com.

«No tõepoolest, see on naeruväärne. Ma ei ole oma senises elus midagi rumalamat kuulnud. Järsku nagu välk selgest taevast, kolm nädalat enne valimisi tullakse selliste lugudega esile nagu ta ei oleks 30 aastat avalikkuses olnud. Tegemist on New York Timesi tüüpilise ründamisega,» teatas poeg.

Trumpi poja sõnul kaalub ta isa selle väljaande vastu hagi esitamist.

«Meedia üritab sildistada. Üks asi on uudis, teine aga kellegi maine kahjustamine poliitilisel eesmärgil. Minu isa puhul on just sellega tegemist,» teatas Donald Trump juunior.

Trumpi poeg võttis sõna ka 2005. aastast pärit video kohta, millel Donald Trump kasutab naistest rääkides vulgaarsusi.

«Meedia tõstab esile teatud nüansse, kuid ei näe tervet pilti. Olen kuulnud ka teisi kasutamas värvikat keelt. Videol on kuulda kahte meest rääkimas viisil, mis on igapäevane. Just ebatavaline keelekasutus ja suhtumine teeb mu isast inimese, ta ei ole poliitrobot. Ta ei ole kogu elu valmistanud presidendiks kandideerimist ette, tal on ka teistsugust elu olnud,» nentis poeg.

Donald Trump juunior jätkas, et meedial ei oleks nagu enam mitte millestki kirjutada, sest viimasel ajal on teemaks vaid ta isa, tema keelekasutus ja naised, kellega ta väidetavalt kohtunud on.

Trumpi kampaaniameeskonna teatel ollakse valimiskampaanis jõutud punkti, kus teatud instantsid on käiku lasknud kõik neile saadaolevad laimuvahendid, sest valimisteni on vaid kolm nädalat.

Nüüdseks on 25 naist teatanud, et Trump on neid varem seksuaalselt ja verbaalselt ahistanud.