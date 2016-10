Kui eelmisel aastal taotles Soomes asüüli ligi 2000 somaallast, siis tänavu on neid olnud umbes 400. Ühtekokku on sel aastal Soomes asüüli taotlenud 4700 inimest.

«Eelmine aasta oli erand. Nüüd ollakse rohkem sellises normaalses olukorras,» ütles Repo.

Eelmisel aastal mõjutas olukorda asüülitaotlejate tohutu hulk Euroopas.

Migratsiooniamet märkis juba kevadel, et julgeolekuolukord Somaalias on paranenud, mistõttu sellest riigist saabujatel on üha raskem saada elamisluba.