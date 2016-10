Michelle Obama: Donald Trump käitub nagu seksuaalkiskja

Michelle Obama mõistis hukka Trumpi labased seisukohad ja suhtumise naistesse, teatades et see on häbiväärne õel, ehmatav ja haigettegev, edastab telegraph.co.uk.

Esileedi teatel tundis ta, et peab Trumpi naistesse suhtumise teemal sõna võtma, kuna vabariiklaste presidendikandidaadi silmis on naised ainult seksobjektid, keda võib igal ajal ja igas kohas rünnata.

«See on väga haige suhtumine. Samasugune tekib siis, kui naine liigub tänaval ja mõni mees teeb ta keha kohta nilbe märkuse. Või siis oled tööl ja mõni mees tuleb sulle liiga lähedale ja vaatab sind pika pilguga. See paneb iga naise end halvasti tundma,» sõnas Obama.

Proua Obama selgitas hiljem meediale, et ta kavatses Hillary Clintoni kampaaniasündmusel pidada teistsuguse kõne, kuid Trumpi viimase aja skandaalid panid teda hoopis naiste teemal sõna võtma. Eriti just 2005. aastast pärit video, millel on kuulda, kuidas Trump tahab naisi katsuda ja suudelda ilma, et naised selleks luba andnud oleks.

«Trump kasutab keelt, mida mehed kasutavad tavaliselt spordisaalide riietusruumides naistest rääkides. Selline suhtumine solvab naisi, kuid ka mehi, kes on korralikud. Trump käitub nagu seksuaalkiskja, kes peab saama, mida tahab. Neid intsidente on tal palju,» nentis Michelle Obama.

Mitu naist on Trumpi süüdistanud, et kandidaat ahistas neid nii füüsiliselt, seksuaalselt kui vaimselt.