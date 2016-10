Kes on kõige kauem valitsenud nüüdismonarhid?

Pärast Tai kuninga surma läheb kõige kauem valitsenud monarhi tiitel Briti kuningannale Elizabeth II, kellest sai kuninganna 64 aastat tagasi, edastab Yle.

Kes on viis kõige kauem troonil olnud nüüdismonarhi?

Ühendkuningriik – Briti kuninganna Elizabeth II sai krooni pärast oma isa George VI surma 6. veebruaril 1952, kuid juba viis aastat varem teatas ta brittidele raadioesinemises, et ta pühendab kogu oma elu, olgu see siis, kas pikk või lühike, rahva teenimisele. Elizabeth II on kõige kauem troonil olnud Inglismaa ja Briti monarh. 21. aprillil 1926. aastal sündinud Elizabeth II on veel 15 riigi kuninganna.

Brunei – sealne sultan Hassanal Bolkiah on maailma üks rikkamaid inimesi. Temast sai sultan 4. oktoobril 1967 pärast seda, kui ta isa Omar Ali Saifuddien III loobus troonist. 400 000 elanikuga sultaniriik asub Kagu-Aasias Borneo põhjaosas. 15. juulil 1946 sündinud sultan juhib ühte rikkamat naftariiki.

Omaan – sultan Qaboos bin Said Al Said on võimul alates 23. juulis 1970, tõugates enne seda riigipöörde abil oma isa Said bin Taimuri võimult, pidades teda liiga konservatiivseks.

Omaan asub Araabia poolsaarel strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina juures, sellest väinast liigub läbi enamik maailma toornaftast.

75-aastase Qaboosi tervis on viimastel aastatel vilets olnud ja ta on käinud mitmel korral Saksamaal ravil.

Taani – kuninganna Margrethe II sai trooni pärast oma isa Fredrik IX surma 14. jaanuaril 1972. Tegemist on nüüdisaegse monarhiga, kes on kirjutanud raamatuid ja julgeb avalikkuses suitsetada. Kuninganna sõnul suitsetab ta alati, kui kuskil on tuhatoos.

16. aprillil 1940 sündinud Taani kuninganna on suguluses Briti kuningliku perekonnaga, ta kauge vaarema oli Briti kuninganna Victoria.

Rootsi – Carl XVI Gustaf krooniti kuningaks 15. septembril 1973. Ta sai trooni oma vanaisalt Guatf VI Adolfilt, ta isa Gustaf Adolf hukkus 1947. aastal Kastrupi lennuväljal toimunud lennuõnnetuses. 30. aprillil 1946. aastal sündinud Carl XVI Gustaf on Taani kuninganna nõbu.