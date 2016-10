USA luure: Venemaa kasutab WikiLeaksi informatsiooni vahendajana

Ajal, mil WikiLeaks jätkab demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kampaaniajuhi John Podesta kirjavahetuse avaldamist, sõnasid Ühendriikide ametnikud, et leidub üha kindlamaid tõendeid sellest, et Venemaa kasutab WikiLeaksi sõnumite ja muu varastatud informatsiooni vahendajana.

Uurimise väljavõttest selgub, et Moskva tegeleb vähemalt WikiLeaksi informatsiooniga varustamisega või on isegi otseselt lekete eest vastutav, ütles üks Ühendriikide ametnik.

USA luure tegeleb veel Venemaa ja WikiLeaksi seoste uurimisega, kuid on kindlad, et lekete taga on Moskva.

WikiLeaksi asutaja Julian Assange on eelnevalt eitanud igasugust seost või koostööd Venemaaga.

Venemaa kõrgeimad ametnikud üritavad eemalduda süüdistustest, mille kohaselt Moskva üritab USA presidendivalimisi mõjutada. President Vladimir Putin nimetas neid süüdistusi üleeile hüsteeriaks.

«Öelda, et Venemaa sekkub USA siseasjadesse on naeruväärne,» sõnas Vene välisminister Sergei Lavrov.

«Paljastused, mida me oleme näinud, WikiLeaksi lekitatud kirjad inimestelt, kes mängivad meie poliitikas tähtsat rolli, viitavad kõik Vene püüetele,» sõnas Valge Maja pressisekretär Josh Earnest üleeile. Ka Podesta, kelle e-kirjasid WikiLeaks avaldas, näitab süüd Venemaa suunas.