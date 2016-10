Eestlased Tais: riigis valitseb suur segadus, kardetakse tänavarahutusi

«Minu Tai sõbrad olid ja on väga kurvad, kui kuulsid, et kuningas on surnud. Kõik armastasid ja austasid kuningat väga, sest ta tegi väga palju head,» rääkis Bangkokis õppiv Johanna Riinu Annuk.

Talle tundub, et tegelikult teati juba ette, et teade kuninga surmast tuleb lähiajal, võib-olla isegi sel nädalal, kuid sellest ei tohtinud rääkida. Seetõttu ei saanud ka ametiasutused eelnevalt plaane teha, kuidas edasi minna, ning sel tulemusel valitseb riigis suur segadus.

«Sain teada, et minu koolis toimus päev enne kuninga surma koosolek, kus arutati õppetöö jätkamise võimalust, kui leinaperioodil peaksid kõik asutused oma uksed sulgema,» rääkis Annuk.

Kui ta kuninga surmast kuulis, jälgis ta pidevalt meediat ja ootas uusi teateid. Levisid jutud, et lennujaam võidakse sulgeda ning toimuda võivad tänavarahutused, sest inimesed pole rahul uue kuninga, kroonprints Maha Vajiralongkorn'ga.

Õhtul peale ametlikku teadet kuninga surmast käivitati kõigis Tai telekanalites eriprogrammid, mis algasid mustvalgete fotodega kuningast. Öö läbi peeti mälestustalitusi, kuhu kogunes palju musta riietunud kohalikke.

Täna on Tai pealinnas enamik kohti suletud ja kõik üritused tühistatud. Lisaks sellele, et 30 päevaks on pidustused keelatud, on ka alkoholimüük limiteeritud.

Annuki sõnul ei soovitata praegu väljas viibida, kuna uue kroonprintsi tõttu kardetakse tänavarahutusi. Tailased ei tohtivat uue printsi kohta negatiivset arvamust avaldada, see olevat ebaseaduslik.

Bangkok sai sel nädalal ka pommihoiatusi. «Olukord on väga keeruline ja keegi ei tea täpselt, mis edasi saab,» sõnas Annuk. Kõige keerulisem ongi tema sõnul teadmatus. «Kohati tundub, nagu oleks kogu riigi tugisammas kokku varisenud.»

Paljud inimesed kogunesid täna päeval kuninga elamise juurde, et teda üheskoos mälestada. Sotsiaalmeedias jagatakse aga hulganisti lahkunud kuninga pilte, millega teda kõige tehtu eest tänatakse.

Inimesed ootamas Siriraj Hospitali juures, sealt alustatakse kuninga kirstu kandmist. Foto: Johanna Riinu Annuk

Ametlik kiri riietumise kohta

Bangkokis värbamisagentuuris töötav Kaia Vester rääkis, et tänavatel on praegu tunduvalt vaiksem kui tavaliselt. Inimesed on leinameeleolus ja üleni musta riietunud.

«Ka meie kontoris on suhteliselt rusuv meeleolu,» märkis ta. Kõik said tema töökohas ka ametliku kirja, et järgmised 30 päeva tuleb riietuda vaid tumedatesse toonidesse.

Sellest, et kuninga tervis on halb, kuulis Vester eile hommikul. Õhtu poole sai ta kolleegidelt teada, et õhtul tuleb kuninga surma kohta ametlik teade. Ka Vester jälgis seejärel jooksvalt uudiseid ja sotsiaalmeediat.

«Tai inimesed on mures majanduse pärast, kuna aktsiahinnad langesid juba enne kuninga surma ehk siis eile hommikul. Ja üleüldse kardetakse, et olukord riigis halveneb,» lisas ta.

Tai kuningas Bhumibol Adulyadej lahkus eile 88-aastaselt. Ta oli kõige kauem troonil olnud monarh maailmas.

Riik kuulutas välja aastapikkuse leinaperioodi. Lipud jäävad poolde vardasse kuuks ajaks ning valitsus soovitab sel ajal kohalikel hoiduda lõbusatest koosviibimistest ning riietuda musta.

Tailaste jaoks toob kuninga surm määramatuse ja tõotab ebakindlat tulevikku, sest rahva enamik ei ole elanud ühegi teise monarhi võimu all ning Bhumibol oli muidu sügavalt polariseerunud riigi peamine ühendaja.

Bhumiboli troonipärijaks on nimetatud tema 64-aastane poeg kroonprints Maha Vajiralongkorn, kes on aga rahva seas vähe tuntud ja kellel on elupõletajast naistemehe maine.