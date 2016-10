Politsei vahistas lapse eBaysse müüki pannud Saksa paari

Müügikuulutus postitati eBaysse teisipäeval asukohaga Nordrhein-Westfaleni liidumaa. «Müügil laps, 40 päeva vanune, Maria nimeline,» oli kuulutuses kirjas ning juures pilt tumedate juustega imikust, vahendab Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Peale arvukaid eBayle saadetud kommentaare, võeti kuulutus 30 minuti pärast maha.

Kohalik politsei teatas teisipäeval, et leidis vanemad ja lapse ning otsis nende kodu läbi. Politsei andmetel oli tegu Duisburgis elavate põgenikega.

Laps võeti vanematelt ära ja politsei kuulas paari üle. Kuulutus postitati paari internetiühendust kasutades, kuid uurijate teatel oli sealset võrguühendust kasutanud ka teised pereliikmed ning politsei alustas põhjalikumat juurdlust.

«Me vastasime kasutaja konto blokeerimise ja kriminaalsüüdistuse esitamisega,» sõnas eBay kõneisik Pierre Du Bois WAZile. «Hoolimata sellest, kas see oli nali või mitte, soovime, et selle kuulutuse loojad saaksid oma tegude eest karistatud,» lisas ta, vihjates, et minevikus on internetikeskkonnas sarnase sisuga kuulutused osutunud võltsinguteks.

«Me loodame, et ka selle juhtumiga on nii ja lisaks soovime, et pildil olev laps oleks terve,» märkis Du Bois.