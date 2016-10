Rünnak toimus Antalya ja Kerneri vahelist maanteed ümbritseval mägialal. Üks rakettidest tabas kalurikuuri ja teine tühja krunti.

Kohale saadeti politsei, võimud algatasid haarangu terroristide tabamiseks.

A rocket attack on Antalya causes explosion and material damage, no casualties #Turkey pic.twitter.com/eDqv96Tjrm