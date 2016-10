Eile avaldatud kirjas seisab, et otsus tuumarelvasid kasutada nõuab enesekontrolli, otsustusvõimet, vaoshoitust ja diplomaatilist oskust – kõik need on omadused, mida endiste ohvitseride sõnul Trumpil napib.

«Vastupidi – ta on näidanud korduvalt, et on lihtsalt mõjutatav ja reageerib äkiliselt, eirab ekspertide nõuandeid ja on väheinformeeritud isegi põhilistest sõjalistest või rahvusvahelistest suhetest, eriti ja kõige olulisemalt, tuumarelvade kasutamisest,» seisis kirjas.

«Donald Trump ei peaks olema riigi sõjaline juhataja. Talle ei tohiks usaldada tuumakoode. Tema sõrm ei tohiks olla nupul,» lisati.

See kiri on vaid üks paljudest erakorralistest avaldustest, mida diplomaadid ja rahvusliku julgeoleku eksperdid Trumpi võimaliku prsidentuuri eest hoiatamise korras avaldanud on.