Klounimaskis ründaja pussitas Rootsis meest

«1997. aastal sündinud noormeest pussitas õlga tundmatu isik, kes sündmuskohalt põgenes,» teatas Lõuna-Rootsis auva Hallandi maakonna politsei oma veebilehel.

Eile õhtul toimunud intsident järgnes kolmapäevasele juhtumile, kus kaks klounikostüümis inimest ähvardasid Rootsi keskosas naist tappa.

«Ta oli äärmiselt hirmunud,» sõnas politsei kõneisik ajalehele Aftonbladet, lisades, et leviva hulluse juures ei ole midagi naljakat.

Kolmapäeval piirasid klounikostüümides mehed ümber ka neli kümneaastast last ning ähvardasid neid võlts-mootorsaagidega.

Siseminister Anders Ygeman on kutsunud rahvast jääma rahulikuks.

«Me ei taha, et tekiks olukord, kus inimesed satuvad pahandustesse selle pärast, et keegi klounimaski pähe tõmbab,» sõnas Ygeman uudisteagentuurile TT.

Ameerika Ühendiikides on sotsiaalmeediast hoogu saanud klounihullus viinud McDonald`si kiirtoiduketi sammuni vähendada oma klounist maskoti Ronald McDonaldi kasutamist.

Klounihüsteeria on levinud ka Suurbritanniasse, kus politseinikke on mitmel korral teavitataud juhtumitest, kus klounikostüümides vembumängijad inimesi ehmatavad.

Briti ja Ühendriikide politsei kardab, et tapjaklounide hirm kasvab veelgi, kuna tulemas on Halloween. Isegi Valge Maja on klounitemaatika arutlusse võtnud, hoiatades, et võimud võtavad selliseid juhtumeid vägagi tõsiselt.