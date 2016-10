Dombrovskis: pehme Brexit on veel laual

Euroopa Liidu president Donald Tusk sõnas eile, et ainus alternatiiv kõvale Brexitile on Brexiti ärajäämine. Tema sõnul ei saa Suurbritannia lootma jääda Euroopa ühisturule samal ajal EL-i migrantide liikumist piirates. Tusk välistas selles küsimuses kompromissid.

London on Poola ekspeaministri sõnul valinud radikaalse suhete lõdvendamise tee EL-iga, mida nimetatakse kõvaks Brexitiks.

«Euroopa Komisjoni vaatenurgast tahame rõhutada, et Suurbritannia peab astuma järgmised sammud. Briti valitsus otsustab, mis koostöömudelit EL-iga nad ette kujutavad,» sõnas endine Läti peaminister Valdis Dombrovskis.

«Ühisturgu jäämine on võimalik ainult mitmetel tingimuste täitmisel. Kui Suurbritannia on nõus neid tingimusi austama, siis on kindlasti võimalik arutada nö pehme Brexiti üle,» sõnas ta. «President Tuski sõnavõtt viitas rohkem või vähem Briti valitsuse enda sõnumile, millega osutati pigem nö kõvale Brexitile.»

Briti peaminister Theresa May on lubanud aktiveerida EL-i Lissaboni lepingu lahkumisklausli hiljemalt märtsis.

See tähendaks Suurbritannia lahkumist ühendusest umbes 2019. aasta alguse paiku.