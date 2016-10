Poola juhtkonda hirmutab noorte väljaränne

Kagu-Poolas Łańcuti palees peetavast kohtumisest võtavad osa Slovakkia president Andrej Kiska, Tšehhi riigipea Miloš Zeman ja János Áder Ungarist.

Need riigid moodustavad nn Visegrádi neliku, mis muu hulgas vastustab ELi kohustuslikke rändekvoote ja on selle asemele pakkunud paindliku solidaarsuse, mis tähendab, et iga riik annab põgenikele ja migrantidele niisugust abi, mida ta kõige paremini endale lubada saab.

Visegrádi riigid, eriti Poola ja Ungari on kritiseerinud mitmeid ELi samme, mis satuvad väidetavalt vastuollu nende rahvuslike huvidega.

«Me peame peatama emigratsioonilaine, mille tõttu lahkuvad meie riikidest nii paljud andekad ja loomingulised noored,» ütles Duda.

Pärast seda kui Poolast 2004. aastal ELi liikmesriik sai, on sajad tuhanded poolakad läinud tööle Suurbritanniasse, Saksamaale ja teistesse kõrgemat palka pakkuvatesse Euroopa riikidesse.