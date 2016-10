Suurbritannias on politseinikke juba mitmel korral teavitatud juhtumitest, kus klounikostüümides vembumängijad inimesi ehmatavad.

Briti ja Ühendriikide politsei kardab, et tapjaklounide hirm kasvab veelgi, kuna tulemas on Halloween. Isegi Valge Maja on klounitemaatika arutlusse võtnud, hoiatades, et võimud võtavad selliseid juhtumeid vägagi tõsiselt.