USA asepresident lubas vastust Vene küberrünnakutele

Reedel avaldatud intervjuukatkes tegi Biden pausi ja naeratas irooniliselt, kui temalt küsiti, miks Ühendriigid ei ole midagi ette võtnud nädal pärast seda, kui USA ametiisikud süüdistasid Venemaad ametlikult katses valimistesse sekkuda.

"Me saadame sõnumi," ütles Biden naeratades ja kergelt noogutades.

"Meil on võimekus seda teha ja sõnum saadetakse. Talle jõuab see pärale ning see toimub meie valitud ajal ja tingimustes, kus mõju on suurim."

Küsimusele, kas avalikkus saab sellest teada, vastas Biden: "Ma loodan, et mitte."

Ametiisikud on varem öelnud, et igasugused küberrünnakud USA tähtsatele institutsioonidele toovad kaasa reaktsiooni, kas diplomaatilises, majandussanktsioonide või kübermeetmete vormis.