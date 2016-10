Šveitsis algavad uued Süüria-kõnelused

Olukorras, kus sõjategevus Aleppos pole raugenud, saavad Lausanne'is kokku USA välisminister John Kerry, tema Vene kolleeg Sergei Lavrov ning ÜRO ja piirkonna riikide diplomaadid.

Lavrov ütles aga juba eile, et tal ei ole järjekordsete Süüria kriisikõneluste suhtes erilisi ootusi. Tema kahtlust jagas ka üks Prantsuse diplomaatiline allikas, kes sõnas, et varasemate relvarahupüüete tulemuste põhjal on ta uute suhtes pisut skeptiline.

Kuna Süüria presidendi Bashar al-Assadi vägede pealetungi Ida-Aleppole kestab täie jõuga, püüavad pooled leida võimalusi lühikeseks jäänud relvarahu taastada.

Moskva ja Washington saavutasid relvarahukokkuleppe oktoobri algul, aga selle nurjasid režiimivägede ja neid toetavate Vene õhujõudude rünnakud Aleppo ülestõusnute linnaosadele. Lavrov avaldas eile, et Venemaal ei ole kavas välja pakkuda uusi algatusi konflikti lahendamiseks. Selle asemel nõuab Moskva varasemate ÜRO resolutsioonide täitmist ja nurjunud USA-Vene relvarahuleppe taastamist.

Kerry ja Lavroviga liituvad Lausanne'is Süüria opositsiooni toetajad Türgi, Saudi Araabia ja Katar ning ÜRO eriesindaja Staffan de Mistura. Assadi režiimi peamine toetaja Iraan ütles, et ka peaminister Mohammad Javad Zarif võtab kõnelustest osa.