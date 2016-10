Kaht poolakat süüdistatakse 1,2 tonni ecstasy Austraaliasse smugeldamises

Politsei hinnangul on konfiskeeritud narkolaadungi tänavahind umbes 145 miljonit Austraalia dollarit (101 miljonit eurot).

«Mehed vanuses 28 ja 29 aastat toimetasid väidetavalt narkolasti alumiiniumlehtede lasti peidetuna Tšehhist Austraaliasse,» ütles piirivalveülem Tim Fitzgerald.

«Kaup oli deklareeritud alumiiniumrullidena ja rullide hulgas oli mitu tinapakendit, millesse olid peidetud narkootikumid, see oli väga nutikas peidukoht,» lisas ta.

Narkolast leiti vihje peale üleeile ühest Sydney laohoonest.

«See on suurim Austraalias 2016. aastal seni konfiskeeritud narkokogus ja kõigi aegade neljas ecstasy-kogus,» sõnas justiitsminister Michael Keenan ja lisas, et oodata on veel vahistamisi.