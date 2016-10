Kuningat leinavas Tais hakkavad mustad riided otsa saama

Kaubandusminister lubas tootjatega stabiilse leinariiete varu tagamises kokku leppida ja ähvardas karmi karistusega, kui mõni kaupmees julgeb juhust kasutades hinda tõsta.

Tai ülipopulaarne- 70 aastat jumalusena riiki valitsenud -kuningas Bhumibol Adulyadej suri neljapäeval pikaajalise haiguse tagajärjel.

Võimud kuulutasid välja aastase leina ning esimese kuu jooksul on keelatud igasugused lõbustused, televisioon peab saadete tonaalsust sündsatest piirides hoidma ja ööelu on kästud ohjeldada. Leinaperioodiks antud karmid käsud tekitasid kartuse, et majandus võib kannatada, aga mustade riiete läbimüük selleks alust ei anna.

Kaubandusministeeriumi sisekaubanduse peadirektor Nuntawan Sakuntanaga manitseb tarbijaid kannatama, kuni tootjad nõudlusele järele jõuavad. «Mustade särkide pakkumine võib mõneks päevaks kasinaks jääda, aga rõivatootjad on kinnitanud, et puudust ei tule ja hinnad hoitakse tavapärased,» lubas ta.

Leinast kasu lõigata ihkavaid kaupmehi, kes mustade riiete hinda tõstavad, ähvardab kuni 140 000 bahti (3500 dollari) suurune rahatrahv ja seitsme aasta pikkune vangistus.