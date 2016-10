Taid hakkab ajutiselt valitsema 96-aastane regent

Riigi poliitilisse ladvikusse kuuluv Prem võtab võimu üle, sest troonipärijaks määratud kroonprints Maha Vajiralongkorn teatas, et ei taha kohe kuningaks saada, vaid vajab ettevalmistusaega. Asepeaminister Wissanu Krea-ngam ütles, et Tai põhiseaduse järgi saab regendiks kuningat nõustanud riiginõukogu esimees.

Prem on juhtinud riiginõukogu alates 1998. aastast. Tal on puhta juhtimisstiili pooldaja maine ja ta eelistavat vastasseisule kompromissi. Peaministriks sai ta 1980. aastal vastu tahtmist, kuid jäi ametisse kaheksaks aastaks, tüürides riigi läbi majandusraskuste ja kahe sõjalise riigipöördekatse.

Prem hoidis külma sõja ajal Tai kindlalt läänelikul kursil, kuid tihendas suhteid ka Hiinaga.

Hilisemal ajal on tema karjääri mõjutanud suhted kahe mehega: kuningas Bhumiboliga, kellele ta oli üdini truu ja kahekordse peaministri Thaksin Shinawatraga. Viimase poolehoidjad usuvad, et Prem oli see, kes algatas 2006. aastal riigipöörde populistist peaministri kukutamiseks.

Prem sai augustis 96 aastat vanaks. Veel ei ole teada, kui kauaks ta regendiks jääb.