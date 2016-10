Montenegro peaminister: valime Venemaa ja Lääne vahel

Peaministri sõnul on eelseisvad valimised Montenegro jaoks kõige tähtsamad pärast Serbia käest iseseisvumise endale võitmist kümme aastat tagasi. «Kõik on teadlikud, et otsustatakse riigi saatus- kas Montenegrost saab ELi ja NATO liige või Venemaa koloonia,» ütles Đukanović eile.

Valimistel on vastamisi pikalt võimul olnud Đukanovići Sotsialistide Partei ning vene- ja serbiameelsed opositsioonierakonnad, mis on jäigalt NATOga ühinemise vastu. Peaminister süüdistab Moskvat opositsioonierakondade salajase rahastamisega valimisprotsessi sekkumises.

NATO esitas detsembris Montenegrole liitumiskutse.