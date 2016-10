Sturgeon: minu usk Šotimaa iseseisvumisse on tugevam kui kunagi varem

Šoti Rahvuspartei (SNP) liider on lubanud uurida kõigi võimaluste kasutamist Šotimaa Euroopa Liidust väljaviimise vältimiseks piirkonna tahte vastaselt.

Briti valitsus on mõned valikuvariandid juba kõrvale lükanud, mistõttu on Sturgeon öelnud, et teine iseseisvusreferendum on ülimalt tõenäoline.

«Ma ei ole kunagi kahelnud, et Šotimaa saab ühel päeval iseseisvaks riigiks,» ütles Sturgeon Glasgows SNP kongressi viimasel päeval. «Usun seda täna tugevamalt kui kunagi varem. Samas olen alati teadnud, et see juhtub siis, kui meie kodanike enamus leiab, et iseseisvumine on parim viis üheskoos parema tuleviku rajamiseks.»

Šotimaa viis 2014. aastal läbi iseseisvusreferendumi, kuid siis hääletas 55 protsenti valijaist Ühendkuningriiki jäämise poolt.

Suurbritannia 23. juuni referendumil hääletas 62 protsenti šotlastest ELi jäämise poolt, kuid kokkuvõttes toetasid britid ühendusest lahkumist.

Neljapäeval ütles Sturgeon, et Šotimaa avaldab ettepanekud Euroopa ühisturgu jäämiseks. Briti peaminister Theresa May on andnud mõista, et riik võib olla sunnitud lahkuma ka ühisturust, kui ta tahab kehtestada rangemat kontrolli ELi immigratsiooni üle.

«Šotimaa ei valinud seda olukorda. Teie partei viis meid siia. Te ütlesite 2014. aastal meile, et Šotimaa on Ühendkuningriigis võrdne partner. Nüüd on tulnud aeg seda tõestada,» ütles Sturgeon Briti peaministri konservatiivide poole pöördudes.

Šoti esimese ministri sõnul sisaldavad ettepanekud nii praeguste ELi volituste ülevõtmist kui Londonilt uute õiguste saamist. Viimaste hulgas oleks õigus sõlmida rahvusvahelisi kokkuleppeid ja otsustada immigratsiooni üle.

«Kui te ei saa või ei taha lasta meil kaitsta oma huve Ühendkuningriigis, on Šotimaal õigus otsustada uuesti, kas ta tahab minna teist teed.»