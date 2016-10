Kreeka politsei leidis smugeldaja autost kaks Türgi sõjaväelast

Kreeka põhjaosa Xanthi linnas leiti Bulgaaria numbrimärkidega BMW-st kolm iraanlast, kolm süürlast ja kaks Türgi sõjaväelast, öeldi kohalikust politseist AFP-le.

Pole selge, kuidas Türgi sõdurid Kreekasse jõudsid ega ka see, kas nad kavatsevad riigilt asüüli paluda.

«Me ei välista võimalust, et nad osalesid ise smugeldamisoperatsioonis,» ütles Ateenas asuv politseiallikas.

Türgi 15. juuli nurjunud riigipöörde järel on Kreekasse põgenenud mitu Türgi kodanikku, nende seas kaheksa sõjaväeohvitseri, kes lendasid pärast putši läbikukkumist helikopteriga Kreeka Alexandroupoli linna.

Kaheksa sõjaväelast esitasid Kreekale asüülitaotluse, ent kohus on neist seitsme taotlused rahuldamata jätnud. Neil on võimalus kohtu otsus edasi kaevata.

Ankara on kutsunud Ateenat Türgi sõjaväelasi välja andma, ent Kreeka võimud on lubanud seda teha alles siis, kui nende asüülitaotluste menetlus on Kreeka õigussüsteemis saanud lõpliku lahenduse.