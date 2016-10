Soome kaitseminister: Venemaa üritab taastada üliriigi staatust

Niinistölt küsiti telesaates Ykkösaamu, kas ta on nõus Saksa välisministri Frank-Walter Steinmeieriga, et Vene-USA vastasseis on ohtlikum kui külma sõja ajal.

«Steinmeier pidas ilmselt silmas seda, et olukord on paljuski ettearvamatu. Külma sõja ajal hoidis mingil kujul õudust tekitav pingelõdvendus olukorda tasakaalus, ent praegu on olukord selles mõttes erakordne, et Venemaa käitub täiesti ettearvamatul moel,» vastas Niinistö.

Tema sõnul šokeeris Venemaa maailma sissetungiga Krimmi poolsaarele ning järgnenud kriisis Ida-Ukrainas hübriidsõda pidades.

Soome kaitseminister ütles, et Moskva sekkumine Süüria kodusõtta on osa samast Venemaa võimsuse taaskehtestamise kampaaniast.

«Venemaa üritab võidelda välja oma kohta maailmakaardil ja teenida lugupidamist. Ta leiab, et hirm tekitab sellist austust. Süüria sõjas osaledes annab Venemaa märku püüdlustest seisundi järele, mis talle külma sõja ajal kaheldamatult kuulus,» ütles Niinistö.

«Ma ei läheks nii kaugele, et kuulutada külma sõja naasmist, aga kahtlemata on taevas pilvi, mis meenutavad osa külma sõja konfliktist,» sõnas ta.

Eksisteerib võimalus ida-lääne konflikti eskaleerumiseks, leiab Niinistö. «Retoorika tasandil on põhjust muret tunda eelkõige sagedaste vihjete pärast tuumarelvadele. Külma sõja ajal oldi omavahelises suhtluses tuumavihjete tegemisel ettevaatlikumad.»

Samas ei usu Soome kaitseminister USA ja Venemaa vahel sõja puhkemist, ent Washington ja Moskva võivad tema sõnul alustada oma liitlaste kaudu kaudset sõda ning sattuda seeläbi konflikti.

Niinistö sõnul ei ole Venemaa hiljutiste Soome õhupiiririkkumiste kohta uut infot andnud. Eelmisel nädalal käis Soome välisministeeriumis aru andmas Vene suursaadik Helsingis.

Ehkki Soome õhujõud tegid õhupiiri rikkunud Vene hävitajatest Su-27 fotosid, eitab Venemaa endiselt Soome õhuruumi tungimist.

Kaitseministri hinnangul puudub seos 6. oktoobril aset leidnud õhupiiririkkumiste ning asjaolu vahel, et Soome ja USA allkirjastasid järgmisel päeval kaitsekoostöö kavatsuste protokolli.

Soome tõstis Vene õhujõudude Läänemerel peetavate suuremahuliste taktikaliste õppuste tõttu kaitsejõudude valmisolekutaset ammu enne seda, kui Vene hävitajad riigi õhupiiri rikkusid, ütles ta.

Piiririkkumised näitasid Soome kõrget valmidust ja seda, et riik suudab erinevatele olukordadele koheselt reageerida, sõnas Niinistö.