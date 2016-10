Vietnami tulvades uppus vähemalt 11 inimest

Riigi valitsus saatis tulvalõksu jäänud inimestele appi sõjaväe ja politseijõud.

Telekanali andmetel jäid regioonis vee alla umbes 27 000 majapidamist.

Võimud hoiatasid samas, et regiooni võib lähiajal tabada taifuun Sarika, mis möllab praegu Lõuna-Hiina merel ja hakkab randuma Filipiinide peasaarel.

Riigiametniku Nguyen Huu Hoai hinnangul on tingimused siiski paranemas.

"Peamine on, et me oleme suutnud tagada ligipääsu ka kõrvalistesse piirkondadesse, mis olid algselt tulvadest ära lõigatud," märkis Hoai.