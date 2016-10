Jeemenis vabastati kaks pantvangis olnud USA kodanikku

Omaani välisministeeriumi eestkõneleja andmetel toodi ameeriklased pealinnast Sanaast ära lennukiga, millega transporditi ka eelmisel nädalal õhurünnakus haavata saanud matuselisi.

Omaani välisministeeriumi info kohaselt abistasid nad USA võime läbirääkimistel huthimässulistega, mis viisid ameeriklaste vabastamiseni.

"Kaks neist vabastati ja toodi õhtul Omaani sultanaati Omaani õhujõudude lennuki pardal," ütles ministeeriumi eestkõneleja.

Ameeriklaste vabastamist kinnitas hiljem ka USA välisminister John Kerry.

"See on asi, millega me oleme viimastel päevadel tõsiselt tegelenud. Sama lennukiga toimetati Omaani eelmisel nädalal õhurünnakus haavata saanud mässulisi. Ameeriklaste isikuandmeid esialgu ei avaldata. Me jätkame tööd ka teiste pantvangisituatsioonide lahendamiseks Jeemenis ja mujal," rääkis Kerry.

Mässuliste valduses olevas Jeemeni pealinnas Sanaas maandus laupäeval Omaani lennuk, et evakueerida eelmisel nädalal araabia koalitsiooni õhurünnakus matuselistele kõige tõsisemalt viga saanud 115 inimest.

Rünnakus sai surma üle 140 ja kannatada vähemalt 525 inimest. Saudi Araabia juhitava koalitsiooni tegevus pälvis rahvusvahelise hukkamõistu ja sundis koalitsiooni leevendama Sanaa õhublokaadi, et kõige raskemas seisundis vigastatud saaks välismaale ravile toimetada.

Omaan on ainus Pärsia lahe piirkonna araabia riik, mis ei kuulu Jeemeni šiiamässuliste huthide vastu võitlevasse koalitsiooni. Ta on korraldanud inimeste Sanaast evakueerimist varemgi.

Jeemeni mässulised tõrjusid neljapäeval USA süüdistusi sõjalaeva ründamisest Punasel merel, millele Washington vastas tiibraketirünnakutega kolme nende kontrolli all oleva radarijaama vastu.

"Need väited on alusetud," tsiteeris uudisteagentuur Saba mässulistega seotud sõjaväeametniku sõnu. "Relvajõududel ja Rahvakomiteedel ei ole sellega midagi pistmist."

Tegemist on esimese USA sõjalise löögiga huthidele pärast eelmisel ja sel nädalal aset leidnud raketirünnakuid Ühendriikide sõjalaevade vastu. USA on varem andnud Saudi Araabia juhitavale koalitsioonile ainult logistilist abi võitluses Jeemeni šiiamässuliste huthide ja nende liitlastega, kes toetavad ekspresidenti Ali Abdullah Saleh'd.

Rünnakuks huthide kontrolli all olevale territooriumile Jeemeni Punase mere rannikul andis korralduse USA president Barack Obama, seda kaitseminister Ash Carteri ja staabiülemate ühendkomitee esimehe Joseph Dunfordi soovitusel, ütles Pentagoni kõneisik Peter Cook avalduses.

Rünnak korraldati USA sõjalaevalt USS Nitze tiibrakettidega Tomahawk.