Allikate sõnul peatati alus nimega Dae Yang Venemaa võimuesindajate poolt ja avastati, et selle pardal on ebaseaduslik last. Laeva pardal oli kokku 48 inimest.

«Meeskonnaliikmed reageerisid äärmiselt agressiivsel moel ja keeldusid piirivalvurite käske täitmast,» kirjeldas allikas.

Puhkes kähmlus, mille käigus üks venelasest piirivalvur sai peavigastuse. Tema kaaslased avasid seejärel enesekaitseks tule, milles sai viga üheksa inimest, kellest üks suri hiljem haavadesse.