Viis põhjust, miks klounid järsku igal pool on

-Tänapäevane folkloor

«1980datel räägiti fantoomklounidest. USAs Massachusettsis kirjeldasid lapsed, kuidas klounid neid taga ajasid ja metsa meelitasid. Õpetajad ja vanemad võtsid neid jutte väga tõsiselt,» sõnas Radford.

See juhtum on väga sarnane ühele esimesele klouniloole, millest nüüdne hüsteeria alguse sai. Augustis teatasid ühe Lõuna-Carolinas asuva kortermaja lapsed, et lähedalasuvas metsas on klounid, kes neid metsa üritavad meelitada. «Enamus neist teadetest oli petujutt, osa lihtsalt narritamine ja osa koolis leviv kuulujutt. Aga need levisid üle USA ja isegi Suurbritanniasse,» kirjeldas Radford.

Radfordi sõnul on klounilugude näol tegemist on nn lumepalliefektiga, milles on segunenud inimeste himu heade lugude järele ja tegelik mure, et taolised juhtumid võivad päriselt aset leida. Seekordse klounilummuse tõttu on inimesed meelega asunud teisi hirmutama ja mõni vembumees on ka seetõttu arreteeritud.

-Tegu on turundustrikiga

Hirmsaid kloune on müügieesmärgil ka varem kasutatud, sest see tõmbab inimeste tähelepanu ja paneb nad rääkima. Järgmine aasta tuleb näiteks välja Stephen Kingi raamatu ainetel põhinev USA klassikalise õudusfilmi «It» uus versioon, kus üks põhilisi kurjameid on kloun.

-Inimeste ärevuse väljund

Klounid tegutsevad pakkumaks lastele meelelahutust, kuid nad võivad olla ka imelikud ja hirmuäratavad. «Sellised kiiresti levivad paanikad tekivad üldiselt, kui ühiskonnas peitub mingi allasurutud ärevus või hirm,» sõnas Radford. «USAs on valimisaasta, õhus on palju poliitilisi ja ideoloogilisi pingeid. Muidugi ka hirm koolitulistamiste ja terrorirünnakute ees,» lisas ta.

-Tegu on sotsiaalmeedia tekitatud hullusega

Enda hirmutamiseks tuleb vaid väisata mõnd mitut augustikuust sotsiaalmeediakanalisse Twitter loodud klounidega seotud kontot. Need on täis õudusfilmilikke klounivideoid, mis «dokumenteerivad» kohtumisi klounidega- tavaliselt- looduses.

-Lood ei ole alati välja mõeldud

Lihtsaim seletus klounihüsteeriale on, et tegelikkuses eksisteeribki hirmuäratavaid kloune, kes halbu asju korda saadavad.

Muret tekitab praegune olukord just seetõttu, et raske on aru saada, kus lõppeb müüt ja algab reaalsus. «Kuulujuttudel võivad olla tagajärjed. Tegu ei ole vaid naljaga. Inimesed on hirmul ja on olnud juhtumeid, kus nad on seetõttu vägivalda kasutanud,» sõnas Radford. «Tegelik oht tuleneb võimalikust ülereageerimisest kuuldud lugude tõttu, mitte klounidest enestest,» lisas ta.