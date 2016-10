«Palestiinlastele kehtestatud keeld Iisraeli aladele siseneda jääb jõusse ka kogu homseks päevaks, erand tehakse vaid humanitaarabijuhtumite korral,» ütles armee pressiesindaja.

Sukkoti pühade ajal kasvab harilikult juutide hulk, kes soovivad külastada konfliktset Al-Aqsa mošee ehk Templimäe kompleksi Ida-Jeruusalemmas ja see on varasematel aastatel toonud kaasa kokkupõrkeid. Sukkot on nädalane püha, mis algab täna õhtul. Sellega tähistatakse juutide teekonda läbi Siinai kõrbe Pühale Maale.