India peaminister: Pakistan on terrorismi emalaev

Modi ütles tärkava majandusega riikide (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariigi) ühenduse BRICS tippkohtumisel, et ühel India naabruskonna riigil on sidemed kogu maailma terrorimoodulitega ja see tuleks jõuliselt hukka mõista. «Meie regioonis ohustab terrorism tõsiselt rahu, julgeolekut ja arengut,» ütles Modi Goas teistele BRICSi liidritele.

«Kahjuks on see terrorismi emalaev üks riik India naabruskonnas,» lisas ta Pakistani otseselt nimetamata. «Selle emalaevaga on ühendatud terrorimoodulid kõikjal maailmas. See riik mitte üksnes ei anna terroristidele peavarju. Ta toidab mõttelaadi. Mõttelaadi, mis kuulutab valjusti, et poliitilistel eesmärkidel on terrorism õigustatud.»

«See on mõttelaad, mille me mõistame jõuliselt hukka. Ja mille vastu me peame BRICSina ühiselt seisma ja tegutsema. BRICS peab rääkima ühel häälel selle ohu vastu,» ärgitas Modi.