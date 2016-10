Uus trend Aserbaidžaanis: abort lapse soo tõttu

«Ma läksin lapse sugu teada saama koos abikaasa ja ämmaga. Kui arst ütles, et ootan tütart, nägid nad välja nagu maailma lõpp oleks käes,» kirjeldas Aliyeva. «Nad ütlesid mulle, et pean abordi tegema.»

30-aastane Aliyeva sõnul pooldas aborti ka tema günekoloog, kes lapseootel naist samuti rasedust katkestama üritas veenda. Naine väidab, et tema ise aborti teha ei soovinud, kuid tema abikaasa ähvardas vastasel kombel lahutuse sisse anda ja tütarde hooldusõiguse endale võtta. Seetõttu andis Aliyeva alla ja talle tehti kirurgiline abort.

Aliyeva juhtum ei ole Aserbaidžaanis haruldane. Riigi patriarhaalses ühiskonna tõttu on naistel tohutu surve sünnitada poisslapsi. Aserbaidžaani vastsündinutest on seepärast enamus poisid- iga 115 poisi kohta sünnib 100 tüdrukut- maailma keskmine on 107 poissi 100 tüdruku kohta.

2010. aastal viidi Kaukasuse riikides läbi ka uuring, et välja selgitada, miks Aserbaidžaanis sünnib ebatavaliselt vähe tüdrukuid. Uurimus leidis, et loote soo põhjal abordi tegemine on Aserbaidžaanis ja Armeenias tavaline käitumismudel ja probleemi lahendamiseks tuleks riikidel midagi ette võtta.

Aliyeva arvab, et tema abort, mis viidi läbi raseduse 15. nädalal, oli ebaseaduslik, sest abordid on Aserbaidžaanis lubatud vaid 12. rasedusnädalani. «Need mõrvarid lõikasid mu lapsel käed ja jalad otsast. Aga ka mina olen mõrvar- me kõik tema ema, isa ja vanaema tapsime väikese abitu olendi,» sõnas ta.

Bakuus asuva günekoloogi Terena Hasanova sõnul ei ole loote soo põhjal abordi tegemine samuti ebatavaline ja pereliikmed mõjutavad enamasti suuresti raseda otsust. «Nad survestavad naist aborti tegema ja seetõttu näib see lõpuks naisele ainsa pääseteena,» sõnas ta. «Naine jätkab raseduste katkestamist seni, kuni talle öeldakse, et ta poega ootab.»