Kuveidi valitsus astus tagasi

Kuveidi riigitelevisioon ja uudisteagentuurid teatasid sellest täna pärast valitsuse erakorralist kohtumist.

Suur naftatootja ja USA ustav liitlane Kuveit korraldas viimati parlamendivalimised 2013. aastal, mõned islamistlikud rühmitused ja opositsioon boikottisid neid. Enne 2013. aasta valimisi seisis Kuveit endiselt silmitsi Araabia Kevadest inspireeritud pikaleveninud rahutustega ning parlamenti hääletati valdavalt valitsusmeelsed seadusandjad.

Poliitiline stabiilsus Kuveidis- juhtivas OPECi naftatootjas ja eksportijas- sõltub traditsiooniliselt valitsuse ja parlamendi koostöövõimekusest.

Eesseisvaid valimisi eel pitsitavad Kuveidi majandust madalad naftahinnad maailmaturul. Valitsuse subsideeritud kütusehinnad on tõusmas ja teisi hüvesid on kärbitud, mis on rahva seas kaasa toonud kasvava rahuolematuse.