Montenegros vahistati 20 rünnakute kavandamises kahtlustatavat serblast

Rünnakute sihtmärgiks olid riik ja selle esindajad, ütles Montenegro politseiülem üksikasju täpsustamata. Valimised toimuvad ajal, mil riigis valitsevad pinged seoses peaminister Milo Đukanovići kavaga veelgi tihendada suhteid Montenegro ja Lääne vahel.

Valitsusjuht on hoiatanud, et vastaste võit võib lõigata ära riigi tee NATOsse.

Đukanović on olnud väikses Balkani riigis võimul alates 2006. aastast, mil see Serbiast lahku lõi. Tema juhtimisel on sõlmitud tihedad sidemed Läänega ning astutud samme NATO ja Euroopa Liiduga ühinemiseks.

Analüütikud aga ütlevad, et peaministril, keda vastased süüdistavad onupojapoliitikas, korruptsioonis ja sidemetes organiseeritud kuritegevusega, tekib pärast pühapäevaseid valimisi raskusi stabiilse valitsuse moodustamisega.

Đukanovići sõnul tähendavad üldvalimised valikut Lääne ja Venemaa vahel.

«Kõik on teadlikud, et otsustatakse riigi saatus, kas Montenegrost saab ELi ja NATO liige või Venemaa koloonia,» ütles peaminister reedel.