Putin nimetas USA häkkimissüüdistusi valimiseelseks hämamiseks

Washington süüdistas eelmisel nädalal Moskvat, et see üritab sekkuda 2016. aasta valimisvõitlusesse häkkides demokraatide andmebaase ja omavahelist suhtlust ning avalikustades seda. Venemaa on süüdistused korduvalt tagasi lükanud.

«Ühendriikides on suur hulk probleeme. Ja nendes tingimustes üritavad mõned isikud naasta vanade läbiproovitud meetodite juurde, milleks on hääletajate tähelepanu kõrvalejuhtimine nende oma muredelt,» seletas Putin.

Putini sõnul üritab Washington luua Venemaast vaenlase kuvandit, et sellega ühendada rahvas niiöelda võitluseks.

«Seda kaarti käiakse praegu välja väga aktiivselt,» tõdes Putin.

«Praegu on USA poliitilises elus väga keeruline ja raske periood, kuid see möödub,» avaldas president lootust.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles telekanalile CNN, et häkkimissüüdistused on küll väga meelitavad, kuid kahjuks igasuguse aluseta.