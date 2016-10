Rootsis on Islamiriigi lipu kasutamine seadusega lubatud

Prokurör Gisela Sjövall teatas möödunud nädalal, et Islamiriigi lipu kasutamise eest ei esitata süüdistust 23-aastasele Süüriast pärit mehele, kes pani juunis Facebooki foto, millel on teda näha selle lipuga, edastab The Local.

Rootsi läänerannikul asuva Laholmi politsei käivitas foto tõttu kriminaaluurimise, kuna kahtlustati, et selline foto, millel on näha Islamiriigi lippu, pandi viha õhutamise eesmärgil.

«Selle lipuga saab väljendada põlgust kõikide inimeste vastu, kuid mitte nende vastu, kes on seotud Islamiriigiga, sest nad kasutavad seda lippu. Seega ei ole see lipp suunatud ühegi rassi, rahvuse ega konkreetse inimgrupi vastu,» selgitas prokurör.

Ta lisas, et kui svastikast on saanud juutide vastu suunatud viha sümbol, siis sama ei saa öelda Islamiriigi lipu kohta, et sellest oleks saanud kellegi vastane sümbol.

«Veel ei ole jõutud sellesse faasi, kus nimetatud lipp oleks saanud kellegi vastu suunatud viha sümboliks, kuid kümne aasta pärast võib pilt olla muutunud,» teatas prokurör.

Rootsi vihavaenu levitamist keelava seaduse kohaselt peab olema sümbol või sõnavõtt suunatud teatud rassi, nahavärvi, rahvuse või etnilise päritolu, religiooni või seksuaalse orientatsiooni vastu.

«Kui tekstis või sümbolites on midagi konkreetse grupi, näiteks homoseksuaalide vastu, siis saaks seda pidada vihakõneks ja selle eest saab karistada,» selgitas Sjövall.

Kui politsei küsitles Islamiriigi lipu pildi Facebooki postitanud meest, siis ilmnes, et ta ei ole selle äärmusrühmituse toetaja.

«Mehe arvates ei olnud see Islamiriigi lipp, vaid islamiusus kasutatav sümbol ning umbes selline lipp on olnud islamis kasutusel sadu aastaid enne Islamiriigi teket. Islamiriik omastas selle lipu,» selgitas mehe advokaat Björn Nilsson.

Islamiusus on prohvet Muhamedi lipp musta värvi ja sellel on kujutatud kotkast.

Mitmes Euroops riigis ei ole otseselt Islamiriigi lipu kasutamist ära keelatud, kuid politsei võib uurida, miks seda kasutatakse, kuna see esindab nimetatud äärmusrühmitust.