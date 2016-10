Montenegro valimistel juhib võimupartei

Kui loetud sai 80 protsenti häältest, oli DPS kogunud pisut üle 40 protsendi häältest, mida on üle kahe korra rohkem opositsioonilise Demokraatliku Rinde häältesaagist. Ključ ja Montenegro Demokraadid, mis pooldavad NATOga liitumise küsimuses referendumi korraldamist, said kumbki kümme protsenti häältest, näitasid osalised valimistulemused.

Valimisaktiivsus oli võimude teatel 73,2 protsenti.

Đukanović on olnud väikeses Balkani riigis võimul alates 2006. aastast, mil see Serbiast lahku lõi. Tema juhtimisel on sõlmitud tihedad sidemed Läänega ning astutud samme NATO ja Euroopa Liiduga ühinemiseks. Montenegro sai detsembris kutse NATOsse, otsuse peavad ratifitseerima nii Podgorica kui alliansi liikmesriigid. Moskva on hoiatanud tagajärgede eest.

Demokraatlik Rinne soovib tihendada sidemeid Moskvaga ning on ELi ja NATOga liitumise vastu.

Valimisi on varjutanud vahejuhtum, mille käigus vahistati 20 väidetavalt Montenegros relvastatud rünnakuid korraldada plaaninud serblast. Analüütikute sõnul tekib peaministril, keda vastased süüdistavad onupojapoliitikas, korruptsioonis ja sidemetes organiseeritud kuritegevusega, peale eilseid valimisi raskusi stabiilse valitsuse moodustamisega.

Đukanovići sõnul tähendavad üldvalimised valikut Lääne ja Venemaa vahel.

NATOga liitumise küsimus lööb kahte leeri kogu 620 000 elanikuga riigi, kus mäletatakse veel alliansi 1999. aasta pommirünnakuid Jugoslaaviale, mille osa oli tookord ka Montenegro.