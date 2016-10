Venezuela vanglamässu ajal leidis väidetavalt aset kannibalismi

Juan Carlos Herrara teatas Venezuela meediale, et ta poeg Juan Carlos Herrera Jr tapeti Táchira vanglas mässu ajal ning kaasvangid lõikasid ta kehast osi, mida sõid, edastab The Independent.

Herrara teatel saadeti ta poeg 2015. aastal trellide taha röövimise eest ning sattus üks kuu tagasi vanglamässu keskele. Mäss lahvatas 8. septembril ning ruumipuuduse tõttu mässama hakanud vangid võtsid pantvangi kaheksa külastajat ja kaks vangivalvurit.

Venezuela meedia teatel mahutab Táchira vangla 120 inimest, kuid sinna on paigutatud 350.

«Mu poja tapmist ei tunnista keegi, ka see kaaskinnipeetav, kes oli koos minu pojaga kui ta mõrvati. Tema sõnul ei juhtunud mitte midagi Umbes 40 meest pussitasid ja poosid üles minu poja ja veel kaks meest. Nad tükeldati ja neid söödeti kaasvangidele, » sõnas isa meediale.

Venezuelalane viitas nüüdses väidetavas kannibalismijuhtumis ka sealsele kuulsale kanibalile Dorancel «inimsööja» Vargasele, kes kannab karistust alates 1999. aastast.

«Mässus ellujäänud kinnipeetav, kellega ma kõnelesin, teatas et teda löödi haamriga, et ta tapetute liha sööks. Palun vanglat, et mulle antaks mu poja kasvõi üks luu, mille saame maha matta ja mis leevendaks meie valu,» lisas isa.

Venezuela meedia andmetel jäi vanglamässus mitu inimest kadunuks, kuid ei ole teada, mis neist saanud on.

Venezuela vanglaminister Iris Varela teatas 2 - 3 vangi kadumist mässu ajal, kuid eitas kannibalismijuhtumeid.

Venezuela vanglaameti esindaja Humberto Prado teatel uurib prokuratuur nii mässu kui väidetavat kannibalismi ning teave selle kohta edastatakse ÜRO inimõiguste komisjonile.

«Meile teadaolevalt on ka varem leidnud kannibalismijuhtumeid aset, osadel vangidel lõigati nende sõrmi ära ning sunniti neid sööma. Need juhtumid leidsid aset El Tigre vanglas,» teatas Prado.

Venezuelal on küll naftat, kuid samas on seal majanduskriis, puudus tarbekaupadest, vohab must turg ning kuritegevus on kasvuteel.

Maailma meedias on teatatud juhtumitest, milles poolnäljas venezuelalased loobuvad nii koduloomadest kui lastest.

Colombia on avanud paaril korral piiri, et näljased venezuelalased saaksid endale sealt süüa ja muud vajalikku osta.

Venezuelas on toimunud mitu rahva väljaastumist nii president Nicolas Maduro kui valitsuse vastu.