Vabastatud 21 Chiboki koolitüdrukut naasid perede juurde

Peale 30 kuu pikkust vangistust naasid röövitud 21 koolitüdrukut oma vanemate ja koolikaaslaste rõõmuhüüete saatel eile tagasi koju. Tüdrukud vabastati juba neljapäeval, kuid paljude tüdrukute peredel võttis mitu päeva aega, et pealinna Abujasse jõuda.

«Kui me kuulsime, et nad leidsid osa tüdrukutest ja meie tütar oli üks neist, saime me esimest korda rahus magada,» sõnas ühe vabastatud tüdruku isa.

Esialgu asutakse tüdrukutele nii vaimset kui füüsilist ravi osutama.

Nigeeria presidendi esindaja sõnas eilsel taaskohtumisel, et valitsusele on jõudnud info, et Boko Harami üks osa on valmis arutama läbirääkimiste alustamist, eesmärgiga tagastada ka ülejäänud umbes 83 koolitüdrukut. «Boko Harami allgrupeering teatas, et nad on valmis läbirääkimisteks, kui valitsus sellega nõus on,» sõnas Nigeeria president Muhammadu Buhari esindaja.

Boko Haram röövis 2014. aasta aprillis Chibokist 276 koolitüdrukut. 57 tüdrukut said põgenema kohe peale röövimist, kuid umbes 200 neist on jätkuvalt kadunud.

Neljapäevase 21 koolitüdruku vabastamiseni jõudis läbirääkimistel Šveitsi valitsus koos Punase Ristiga.