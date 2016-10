Duterte suundub homme neli päeva kestvale visiidile Hiinasse, et kindlustada äkiline välispoliitilise kursi muutus peale 30. juunil ametisse astumist.

«Ainult Hiina saab meid aidata,» teatas Duterte visiidi eel interjuudes Hiina riiklikule uudisteagentuurile Xinhua ja Hongkongis tegutsevale telekanalile Phoenix Television. «Jah, ma olen küll. Olen andnud ameeriklastele piisavalt kaua aega Filipiinide sõduritega mängimiseks,» sõnas president vastuseks küsimusele, kas ta on avatud sõjalistele õppustele Venemaa ja Hiinaga.

Läinud nädalal lõppenud mereväeõppuse kohta USAga ütles ta, et see jääb viimaseks. «Nii on kavandatud. Ma ei taha lasta oma sõdureid alandada,» ütles Duterte.

Filipiini president on reageerinud vihaselt Ühendriikide kriitikale tema kuritegevusevastase võitluse suhtes ning teatas hiljuti, et tühistab plaani korraldada koos USAga Lõuna-Hiina merel ühispatrulle. Hiinat ja Venemaad on uus riigipea kiitnud, sest nad ei ole tema kuritegevusevastaseid meetmeid kritiseerinud.