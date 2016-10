44 inimest on pärast puskari joomist surnud riigi idaosa konfliktialaga piirnevas Harkivi oblastis. Mujal Ukraina idaosas on registreeritud veel neli surmajuhtumit, kuid puskar on nõudnud elusid ka riigi lõuna- ja lääneosas.

Võimude teatel on kinni peetud kolm Harkivi oblasti kauplusepidajat, keda süüdimõistmisel mürgise salaviina müügis ähvardab viie- kuni kümneaastane vangistus.