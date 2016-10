Pamela Andersoni külaskäik käivitas kuulujutud Julian Assange´i surmast

Briti meedia teatel viis Anderson viiendat aastat saatkonnahoones varjavale Assange´ile lõunaks taimetoitu. Andersoni teatel läheb Assange´il väga hästi, kuid sellele vaatamata tundis näitleja Assange´i ja tema pere pärast muret.

«Ma tõesti usun teda ja arvan, et ta on hea inimene. Ma tunnen muret tema tervise ja pere pärast ning loodan, et mingi ime läbi pääseb ta vabadusse,» ütles Anderson Telegraphi vahendusel.

«Ma ostsin talle hea taimetoidust koosneva lõuna ja veidi taimetoidusnäkke,» lisas Anderson, kelle sõnul tegi Assange selle peale nalja: «Ta ütles, et ma piinan teda talle taimetoitu tuues.»

Andersoni külaskäik saatkonda on sotsiaal- ja kollases meedias palju kõneainet pakkunud. Näiteks kirjutas Briti tabloid Daily Mail sotsiaalvõrgustikes levivatest kuulujuttudest, et Assange suri Andersoni toodud mürgitatud võileiva söömise järel.

Seejuures viidati Wikileaksi Twitteri-kontol pühapäeval avaldatud kolmele kummalisele säutsule, mis osade sotsiaalmeedia kasutajate arvates tähistasid teadaannet Assange´i surmast. Wikileaks põhjendas postitusi nende vastu toime pandud rünnakuga.