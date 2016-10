Kantselei avalduses öeldi, et kõik sellised kogunemised on keelatud kuni 30. novembrini ning see on kooskõlas üleriigilise erakorralise olukorraga, mis kehtestati pärast 15. juuli ebaõnnestunud riigipööret.

Otsus langetati "inimeste turvalisuse ja avaliku korra tagamiseks".

Kuberneri kantselei teatel saadi luureinfot, et "keelustatud terroriorganisatsioonid valmistuvad tegutsema meie provintsis".

Viimase aasta jooksul on Ankaras korraldanud rünnakuid nii džihadistid kui kurdi mässulised.