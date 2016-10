Jüri Luik: president Putinil on praegu kaks selget motiivi

«Ma arvan, et Putinil on tema käitumiseks siiski üsnagi selged motiivid ja neid motiive on minu arvates kaks. Üks on seotud sõjaga Süürias ja Putini sooviga tagada, et tema teenrile või abimehele Bashar al-Assadile hakkaks üsna pea taas alluma kogu Süüria,» rääkis Luik, vahendab ERRi uudisteportaal.

Teine motiiv on Luige sõnul seotud USA presidendivalimistega ja sooviga eskaleerida selline olukord, kus USA presidendi ainus võimalus on tulla nö müts pihus Putinilt mingeid järeleandmisi või rahualgatusi kauplema.

Luik tunnistas, et olukord on praegu tõepoolest keeruline.