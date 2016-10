Trump on valmis kohtuma Putiniga enne ametisse asumist

«Kui ma saan 8. novembril võidu, kaalun võimalust kohtuda Vladimir Putini ja Venemaa juhtkonnaga veel enne oma administratsiooni töö algust,» tsiteeris väljaanne Trumpi sõnu intervjuus raadiosaatejuhi Michael Savage'iga.

Trump vastas Savage'i küsimusele, kuidas ta väldiks võimalikku sõda Venemaaga.

Trumpi hinnangul on USA suhted Venemaaga halvimad kui kunagi varem alates külma sõja lõpust ning probleem olevat osaliselt põhjustatud sellest, et USA praegune juhtkond on liiga solvavalt käitunud suhetes Putiniga ning viimasel ei ole vähimatki austust Obama vastu.

USA vabariiklaste presidendikandidaadi sõnul on ka Venemaa tuumapotentsiaal peajagu üle USA omast.