Surnud kuningat solvanud tailannat sunniti monarhi pildi ees põlvitama

Politsei teatel solvas 43-aastane Umaporn Sarasat sotsiaalmeedias oma kirjutistega kuningat, ta arreteeriti ja teda karistati, edastab The Independent.

Pärast kuninga surma on ette tulnud palju juhtumeid, milles tailaste eneseväljendust on peetud surnud monarhi solvamiseks ning selle tõttu on politsei kõrgendatud valmisolekus.

Inimmass oleks väikefirma omanikust Sarasati lintšinud, kui politseinikud ei oleks teda kinni võtnud ja viinud ohutusse kohta, mis oli politseijaoskond.

Politsei sai naise jälile ta Facebooki postituste kaudu, mis väidetavalt olid kuningat ja kuninglikku peret solvavad. Ta antakse kuninga solvamises süüdistatuna kohtu alla.

«Käsitleme seda juhtumit delikaatselt. Saan kaaskodanike tunnetest aru, kuid kuninglikule perele tuleb lojaalne olla ja seadust mitte rikkuda,» teatas politsei esindaja Thewes Pleumsud.

Tailased on hakanud pärast kuninga surma kandma musta ja valget värvi leinarõivaid, kuid on ka neid, kes seda ei tee. Nad on langenud sotsiaalmeedias laimukampaania alla, et nad ei austa lahkunud kuningat.

Asepeaminister Wissanu Krea-ngam teatas, et kedagi ei tuleks kritiseerida selle tõttu, et nad ei kanna musta või valget värvi riietust, vaid need inimesed väljendavad oma leina teistmoodi, mitte rõivastega.

Pärast kuningas Bhumibol Adulyadej surma on tailased ja turistid hakanud massiliselt ostma kuninga pilte ja teisi asju, mis on seotud monarhi ja kuningliku perega.

Tai kuningas suri möödunud neljapäeval 88-aastasena, olles troonil olnud 70 aastat.