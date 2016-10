Vabariiklased võivad blokeerida Clintoni Ülemkohtu kandidaadid

Muudatus Ülemkohtu kandidaatide määramise korras tuleneb sellest, et ilmselt on vabariiklaste partei arvestanud võimalusega, et nende presidendikandidaat Donald Trump valimisi ei võida.

«Ma luban teile, et me ühineme iga Ülemkohtu kandidaadi vastu, mille Hillary Clinton presidendiks saades esitab. Ma luban seda,» sõnas McCain eile CNN-i vahendusel.

Senaator McCain kommenteeris teemat eilses raadiointervjuus, kus avaldas toetust oma kolleegile Pat Toomeyle, kelle toetus küsitluse andmetel on kõikuma löönud ning kes on tõenäoliselt üks võtmeisikutest vabariiklaste võimu säilimises Senatis.

Ameerika Ühendriikide Ülemkohtul on üheksa liiget, kelle nimetab eluks ajaks ametisse Ameerika Ühendriikide president ja kinnitab Ameerika Ühendriikide Senat. Kolm Ülemkohtu kohtunikku on järgmise administratsiooni ajal juba kaheksakümnendates eluaastates, mis muudab nende pensionile mineku ja vabade kohtade tekkimise tõenäoliseks.

McCain ei täpsustanud, kas Senati ühenemine iga Clintoni esitatud kandidaadi vastu tähendab üldse läbirääkimistest loobumist või lihtsalt kandidaatide mahahääletamist. Lisaks ei täpsustanud senaator ka seda, kas teised senaatorid on uue strateegia poolt.

Eelmisel nädalal andis siiski Utah osariigi senaator Mike Lee mõista, et ka tema oleks nõus iga Clintoni esitatud kandidaadi maha hääletama, eeldusel, et demokraatide Ülemkohtu kandidaadid ei hääletaks parteihuvidest sõltumatult.

Kuid nagu on korduvalt praeguse presidendiralli jooksul juhtunud, ei pruugi lubadused midagi tähendada. Hiljem samal päeval kommenteeris McCain kõneisiku vahendusel, et hääletab kindla isiku poolt või vastu tema kvalifikatsioonist lähtuvalt.