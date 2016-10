EL andis Vallooniale reedeni aega kaubanduslepe Kanadaga heaks kiita

«Jah, tuleb kokkuleppele jõuda. Meie Kanada sõbrad peavad teadma, kas nad peaksid lennupiletid reserveerima või mitte,» ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Malmström ütles Luxembourgis ELi kaubandusministrite kohtumise järel, et kui Vallooniaga kokkuleppele ei jõuta, jääb ära oktoobri lõppu kavandatud ELi ja Kanada tippkohtumine. Belgia Valloonia parlament hääletas reedel vabakaubandusleppe vastu, tekitades kartuse, et see võib seitse aastat ette valmistatud leppe sõlmimise blokeerida, sest Belgia ei saa sellele alla kirjutada.