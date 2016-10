«Kindlasti on meil hea meel kuulda, et vägivald võib olla mõnevõrra vähenenud,» ütles Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja John Kirby CNNile peale Moskva teadet ühepoolsest relvarahust. «On veel pisut vara öelda, kui ehtne see on ja kui kaua kestab. Oleme niisuguseid lubadusi ennegi näinud. Ja oleme näinud neid rikutavat. Me jälgime toimuvat tähelepanelikult,» lisas ta.

Venemaa väljakuulutatud relvarahu Aleppos kestab ülehomme kella kaheksast hommikul neljani õhtul, et anda tsiviilelanikele võimalus sissepiiratud linnast põgeneda ja humanitaarabitöötajatel linnajääjatele abi viia.

Õhurünnakud aga peatati juba täna, Kremli sõnul hea tahte märgiks.